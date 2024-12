Sunat se pronuncia sobre la situación de Jean Ferrari como administrador provisional de Universitario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último jueves, en conferencia de prensa, Jean Ferrari comunicó que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) decidió que no siga como administrador de Universitario de Deportes.

Este viernes, el organismo público emitió un comunicado en el que se pronunció sobre la situación de Ferrari en la ‘U’. En un primer momento, se manifiesta por el plan de viabilidad que presentaron en Universitario, con el cual se pagará la deuda concursal.

"A través de una comisión conformada para tal efecto, ha evaluado los antecedentes correspondientes al Plan de Viabilidad presentado por el Club Universitario de Deportes, procediendo con su aprobación el día 24 de diciembre del presente año", indican.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡Llévate CAMISETAS OFICIALES, ENTRADAS A PARTIDOS INTERNACIONALES, UN IPHONE 16 y más premios! QUIERO UNIRME AL CLUB

Comunicado de Sunat por Jean Ferrari

En tanto, con relación a Ferrari, añade que "la comisión no se ha abocado ni ha adoptado ninguna decisión respecto a la situación del administrador provisional del citado club".

En otro momento, desde Sunat dieron cuenta que sus decisiones se basan bajo la normativa peruana vigente.

"Se reafirma que sus funcionarios y servidores públicos actúan en estricto cumplimiento de las normas vigentes, de acuerdo a los principios de legalidad y debido procedimiento contenidos en el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General", indicaron en el contexto del momento de Jean Ferrari en Universitario.

Es de esta manera que desde Sunat se manifiestan por primera vez luego que el dirigente merengue indicara que no seguirá como administrador temporal de la 'U'.

Desde el Gobierno hablan de Jean Ferrari

Previamente a este comunicado de parte de Sunat, el ministro de Economía, José Arista, fue consultado por la situación de Jean Ferrari.

"Hasta donde se sabe, yo he conversado con el superintendente de Sunat y no hay absolutamente nada real detrás de ese trascendido a información sensible. Que se quede tranquilo y que siga trabajando por el bien de la U", dijo en conferencia de prensa.

NUESTROS PODCAST

¿Cuánto tiempo necesitas vivir en EE.UU. para ser ciudadano?

Descubre los requisitos de tiempo y presencia física que debes cumplir para solicitar la ciudadanía estadounidense. ¿Sabías que el plazo puede variar según tu situación? Aprende todo lo necesario en este episodio de "El Club de la Green Card". ¡Escúchalo ahora!