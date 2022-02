Cristiano Ronaldo volvió al Manchester United. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LINDSEY PARNABY

En setiembre del 2005 la Selección de Portugal jugaba ante Rusia un partido crucial para asegurar su clasificacion al Mundial Alemania 2006. La selección lusa de aquel entonces era dirigida por Luiz Felipe Scolari y tenía como una de sus estrellas a un juvenil Cristiano Ronaldo, quien recibiría una de las noticias más duras de toda su vida.

En día antes de este encuentro, desde Portugal llegó la noticia de que el padre de Cristiano Ronaldo había fallecido. En la concentración todos se enteraron, pero nadie tomó la decisión de contarle la noticia a CR7. Entonces, fue Luiz Felipe Scolari el que tomó la iniciativa y habló con el delantero.

"Fue muy triste, pero es el tipo de momento que nos conecta como amigos. Al día siguiente, Cristiano hizo un partido estupendo y volvió a Portugal. Pidió jugar él. Dijo: 'No puedo hacer nada por mi padre hoy, así que jugaré mañana y luego me iré", reveló el técnico a Daily Mail.

Finalmente, no escatimó en llenar de elogios a Cristiano Ronaldo. "Es el más dedicado de todos. El más talentoso, y podría no serlo. El talento no es una de las primeras virtudes cuando pensamos en Ronaldo, pero la dedicación es lo que le hace ser quien es. Es la primera virtud cuando pienso en él", finalizó.