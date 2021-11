Cristiano Ronaldo volverá a enfrentarse a Pep Guardiola. | Fuente: AFP

Manchester United vs. Manchester City se enfrentan este sábado 6 de noviembre en Old Trafford. El duelo corresponde a la fecha 11 de la Premier League y se desarrollárá a partir de las 7:30 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.



Antes del parón internacional, la Premier League vivirá una undécima fecha que puede dejar huella, marcada por el derbi de Manchester entre el United de Cristiano Ronaldo y el City, a disputarse el sábado.

Los 'Red Devils', quintos con 17 puntos, tienen la ocasión de dar alcance a sus vecinos 'citizens' (3º, 20 puntos), y de asentar en el banco de Old Trafford a su entrenador Ole Gunnar Solskjaer. Los pupilos de Pep Guardiola, por su parte, tratarán de borrar su derrota en casa contra el Crystal Palace (2-0) la semana pasada.

Ambos clubes están en búsqueda de los tres puntos para ascender en la tabla de posiciones en la Premier League.

Manchester United llega a este partido luego de un empate 2-2 ante el Atalanta por la Champions League. En este partido, Cristiano Ronaldo salvó a su equipo con un sensacional doblete.

Manchester United vs. Manchester City: horarios en el mundo

Perú: 7:30 a.m.

Ecuador: 7:30 a.m.

Colombia: 7:30 a.m.

México: 6:30 a.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:30 a.m.

España: 1:30 p.m.





