Cristiano Ronaldo volverá jugar por Manchester United | Fuente: Manchester United

Manchester United vs Newcastle EN VIVO y EN DIRECTO | Hoy, sábado 11 de setiembre, es un día especial para Cristiano Ronaldo. El delantero portugués iniciará su segunda etapa como 'Diablo Rojo' en Old Trafford, después de llegar en los últimos días del mercado de fichajes procedente del Juventus de Turín.

Cristiano lleva varios días en Mánchester, después de batir el récord de goles internacionales con Portugal, y se ha entrenado ya con sus nuevos compañeros.

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, confirmó este viernes que Cristiano Ronaldo jugará contra el Newcastle United, pero no desveló si saldrá como titular o desde el banquillo.



"Ha tenido una buena semana con nosotros y seguro que va a estar este sábado en el campo en algún momento", dijo Solskjaer en rueda de prensa, sin desvelar si saldrá en el once inicial.



"Sabemos todo lo que ha logrado en su carrera, pero viene aquí a ganar más. Es lo que hace. Ha vivido siempre con la mayor disciplina posible. Incluso cuando llegó aquí, recuerdo lo bien que se preparaba. Llegaba 45 minutos antes a los entrenamientos".

¿Cuándo y a qué hora juega Manchester United vs Newcastle?

Manchester United vs Newcastle chocarán en duelo vibrante el sábado, 11 de setiembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 9:00 a.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Old Trafford.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Manchester United vs Newcastle?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN 2, Star+ para Latinoamérica. En España se puede ver el cotejo a través de DAZN y desde México en la señal de Sky Sports. En Estados Unidos transmitirán NBC, Universo y Telemundo. El minuto a minuto del debut de Cristiano Ronaldo lo tendrás en la web de RPP.pe.

Debut de Cristiano Ronaldo en Manchester United: horarios en el mundo

Perú: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

Brasil: 11:00 a.m.

Estados Unidos (Florida): 10:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

Francia: 4:00 p.m.

Manchester United vs. Newcastle: alineaciones posibles

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Harry Maguire, Luke Shaw; Nemanja Matic, Paul Pogba, Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Jadon Sancho; Cristiano Ronaldo.

Newcastle: Freddie Woodman; Fabian Schar, Jamaal Lascelles, Federico Fernández; Jacob Murphy, Joseph Willock, Miguel Almirón, Jeff Hendrick, Matt Ritchie; Callum Wilson, Allan Saint-Maximin.