Juventus perdió ante Nápoli en la final de la Copa Italia | Fuente: AFP | Fotógrafo: ROSLAN RAHMAN

El triplete de la temporada se esfumó para Juventus. La caída ante Nápoli por la definición de penales borró aquella posibilidad del elenco de Cristiano Ronaldo. Luego de empatar 0-0, los disparos errados de Paulo Dybala y Danilo fueron determinantes para que la llave resulte del lado de su rival.

Así, Maurizio Sarri, entrenador de Juventus, se expresó luego de la jornada analizando la presentación de su club.

“Estoy decepcionado por los chicos, por el club y los aficionados. En este momento no podemos dar mucho más, por cuestiones físicas y por unas bajas importantes. Hicimos el partido con atención, pero en este momento nos falta brillantez", indicó en declaraciones a la cadena ‘RAI’.

Durante los 90 minutos, Nápoli se impuso generando más chances de gol y fue Cristiano Ronaldo uno de los que llevó más peligro por parte de Juventus, como un remate desviado por Alex Meret al inicio del cotejo.

"A Cristiano le vi como a los demás. A nivel de condición física le falta un poco de esa brillantez que le permitiría hacer las cosas de la mejor forma, pero en este momento puede pasar", afirmó Sarri.

"A mis jugadores no les he dicho mucho, estaba muy enfadado y decepcionado. Ahora es mejor no decir nada, hablaremos más tarde o este jueves", agregó el estratega luego del compromiso.