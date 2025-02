Discrepa de Cristiano Ronaldo: Javier Mascherano no cree que 'CR7' sea el mejor futbolista de la historia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo tiene claro. El argentino Javier Mascherano, director técnico del Inter Miami, afirmó este martes que tiene "mucho respeto" por el portugués Cristiano Ronaldo, quien opinó que es el mejor jugador de siempre, pero aseguró que sobre el debate entre 'CR7' y Lionel Messi, él tiene su "propio pensamiento, que no es ese".

"Son opiniones. Obviamente tengo mucho respeto por Cristiano Ronaldo y no tengo por qué estar analizando su opinión. Eso es lo que él cree. Y yo también tengo mi propio pensamiento, que no es ese, nada más", dijo Mascherano en una rueda de prensa del Inter Miami.

Cristiano, delantero del Al Nassr, dijo en una entrevista publicada por La Sexta que se considera el mejor jugador de fútbol de la historia.

Mascherano dirige su primera temporada en el Inter Miami. | Fuente: Inter Miami CF

Hay debate tras lo dicho por Cristiano Ronaldo

"Yo creo que sí, no vi a nadie mejor que yo. Te lo digo de corazón", contestó el crack luso cuando fue preguntado sobre este tema.

'Masche', quien compartió el vestuario con Messi en el Barcelona y en la Selección Argentina, siempre ha manifestado su aprecio por el campeón del mundo.

En la rueda de prensa, enfocado en temas del Inter Miami, Javier Mascherano lamentó la dura falta que Messi sufrió en el amistoso ganado en Panamá contra el San Miguelito que provocó la expulsión del panameño Aymar Cundumí.

"La tarjeta no me sorprendió, la patada sí me sorprendió. Más que sorprenderme nos preocupó más que nada, porque era un partido que no había tenido ningún roce. Fue una jugada puntual. Es una lástima porque si hay algo lindo par la gente es poder ver a Leo y que haya una entrada así que pueda terminar lastimándolo es una lástima", aseguró.

