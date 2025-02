Carlo Ancelotti se la juega por Cristiano Ronaldo: "Para mí ha sido el mejor"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristiano Ronaldo abrió una vez más el debate en el fútbol. El portugués dijo considerarse el mejor jugador de todos los tiempos y también el futbolista más completo, más allá de respetar las opiniones de quienes se decantan por Lionel Messi, Diego Maradona o Pelé.

Al respecto fue consultado el italiano Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, quien dirigió a Cristiano Ronaldo en la ‘Casa Blanca’ y con quien conquistó la Champions League en 2014. 'Carletto' respaldó las palabras del actual atacante del Al Nassr saudí.

“Cristiano ha marcado una época, está marcando una época. Para mí, sí, ha sido el mejor, también porque me ha ayudado mucho con los goles que anotó a quedarme tranquilo en el banquillo del Real Madrid”, señaló Ancelotti este martes en rueda de prensa.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

Gana GRANDES PREMIOS, CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más cada semana. QUIERO UNIRME AL CLUB

Cristiano Ronaldo: “Soy el mejor”

En entrevista con La Sexta, Cristiano Ronaldo señaló que es el mejor futbolista de la historia. “Sinceramente, yo no vi a nadie mejor que yo, lo digo de corazón”, dijo el cinco veces ganador del Balón de Oro y quien está próximo a cumplir 40 años.

“Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Yo hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, hago bien las faltas, remato bien con el pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte, salto… una cosa son gustos, que les gusta más Messi, Pelé o Maradona. Yo entiendo eso y lo respeto. Pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Yo soy el más completo”, aseguró el goleador histórico del Real Madrid, quien se mantuvo con los blancos hasta el 2018.

"PARA MÍ SÍ, ES EL MEJOR"



🗣️ Carlo Ancelotti coincide y para él, Cristiano Ronaldo es EL MEJOR DE LA HISTORIA pic.twitter.com/ud39A62Gju — SportsCenter (@SC_ESPN) February 4, 2025

Cristiano va por más récords

Cristiano Ronaldo, que el miércoles 5 de febrero cumplirá 40 años, sigue en actividad en el fútbol con el Al Nassr de Arabia Saudita y siendo el capitán de la Selección de Portugal.

‘CR7’ cuenta con 35 títulos en su carrera, además de premios individuales como el Balón de Oro, el FIFA The Best, ser el máximo goleador del Real Madrid, de la Champions League, de la Selección de Portugal y ser el actual máximo anotador del fútbol mundial, contando en el presente con 923 goles. No obstante, Ronaldo resaltó no perseguir la cifra de las 1000 conquistas.

“La gente está un poco pesada con los mil goles. Yo sé que también soy culpable, pero es que parece que están desvalorizando lo que estoy haciendo. No me gusta eso, las cosas tienen que pasar de forma natural. Los 1 000 goles, si llegan, de puta madre. Yo pienso en el momento, en el presente”, expresó.