Cristiano Ronaldo: "Soy el mejor jugador de la historia, no vi a nadie mejor que yo"

Cristiano Ronaldo tiene argumentos para estar considerado entre los mejores futbolistas de todos los tiempos. Cinco veces poseedor del Balón de Oro, ganador de todo en el fútbol europeo, máximo anotador en la historia del Real Madrid y la Selección de Portugal, máximo goleador mundial y mucho más.

No obstante, para el mismo ‘CR7’ no existen dudas respecto a quién es el mejor jugador de la historia. Cristiano Ronaldo reconoce la trascendencia de Lionel Messi, Diego Maradona o Pelé, pero el portugués se considera un paso adelante que ellos.

“¿Eres el mejor jugador de la historia? Yo creo que sí, sinceramente. Yo no vi a nadie mejor que yo, lo digo de corazón”, contestó el ‘crack’ en entrevista con La Sexta.

Cristiano Ronaldo, el mejor de todos

Cristiano Ronaldo, cerca de cumplir 40 años y que sigue vigente anotando goles con Al Nassr en Arabia Saudita, detalló que se siente el futbolista “más completo” de todos los tiempos.

“Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Yo hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, hago bien las faltas, remato bien con el pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte, salto… una cosa son gustos, que les gusta más Messi, Pelé o Maradona. Yo entiendo eso y lo respeto. Pero decir que Cristiano no es completo es mentira. Yo soy el más completo”, afirmó el exatacante del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo y los 1000 goles

Uno de los factores que han impulsado la carrera de ‘CR7’ son los goles. Con su doblete de este lunes, alcanzó los 923 tantos y cada vez se aproxima más a la exorbitante cifra de 1 000 goles, sin embargo, el ‘Bicho’ reveló que le fastidia el conteo regresivo de los aficionado sobre romper esa marca.

“La gente está un poco pesada con los mil goles. Yo sé que también soy culpable, pero es que parece que están desvalorizando lo que estoy haciendo. Por ejemplo, este año estoy haciendo goles, muchos, estoy haciendo goles bonito y me encuentro bien y la gente no está valorizando mi momento, mis goles. Dicen que faltan 85, faltan… no me gusta eso”, mencionó.

“No me gusta eso, las cosas tienen que pasar de forma natural. Es que si hacer 920 goles, 925, 930… El mejor de la historia soy yo, punto final. Marcar goles, los números lo dicen. Por eso no voy a decir que debo llegar a los 1 000 goles. Si llegan, de puta madre. Yo pienso en el momento, en el presente. No sé mañana lo que va a pasar”, finalizó Cristiano Ronaldo.