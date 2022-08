Cristiano Ronaldo volvió a Manchester United después de jugar en Real Madrid y Juventus. | Fuente: AFP

El futuro de Cristiano Ronaldo está en el aire. Si bien reapareció en el Manchester United, el cinco veces ganador del Balón de Oro continúa forzando su salida de los 'Red Devils' a pesar que aún mantiene contrato hasta el 30 de junio del 2023. Sin embargo, no hay novedades de un club interesado por sus servicios.

Al respecto, el exjugador de Liverpool, Jamie Carragher, volvió a criticar a Cristiano Ronaldo y señaló en entrevista con Sky Sports que "siempre le pareció un fichaje extraño" en su vuelta a Manchester United.

A su vez, dijo que este momento "llegaría, incluso si Ronaldo hubiera tenido una gran actuación".



"Su carrera se ha alargado porque es un gran profesional, pero ahora tiene 37 años, 38 cumplirá en esta temporada, y no es el mismo jugador. Sigue siendo un gran goleador, pero no es el mismo futbolista que antes. Puede que me equivoque, pero creo que ningún otro club de Europa lo quiere", manifestó el exfutbolista sobre 'CR7'.

Cristiano Ronaldo y contrato con United

Finalmente, Carragher no dudó en afirmar que Cristiano Ronaldo ya no cuenta con el respaldo del vestuario del equipo inglés después de su actitud de romper su contrato.

"No parece que la institución pueda sacarlo, ya que por el momento otros clubes no lo quieren. Y si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento".





Cristiano Ronaldo anotó 24 goles en la última temporada con Manchester United. | Fuente: AFP

Gigante de Sudamérica sueña con fichaje de Cristiano



La segunda historia de amor entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United parece llegar a su fin. Tras una temporada decepcionante sin clasificarse a la Champions League, el crack portugués de 37 años ha expresado su deseo de marcharse, pero el club inglés no quiere desprenderse de su goleador tan fácilmente.

Cristiano regresó como un héroe a los 'Red Devils' para continuar con su carrera extraordinaria, equipo en el que jugó entre 2003 y 2009 y en el que se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, pese a sus 24 anotaciones, 'CR7' busca jugar la próxima edición de la Champions.

De momento, en Europa no se cristaliza un real interés por 'CR7' aunque desde Sudamérica ha surgido una posibilidad por parte del Corinthians, club donde militó el atacante peruano Paolo Guerrero.





NUESTROS PODCASTS

¿Ayuda la vacuna contra el covid-19 a prevenir los síntomas prolongados?

Muchas personas tras haber dado positivo a la COVID-19 padecen síntomas incluso tras resultar negativos al virus. Un estudio italiano revela que la vacuna contra la COVID-19 sí ayuda al control de esos síntomas.