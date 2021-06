Cristiano Ronaldo enfrentará a Courtois. | Fuente: AFP

El portero de Bélgica, Thibaut Cortois, aseguró de cara al duelo de octavos de final de la Eurocopa del domingo contra Portugal que en los últimos años su evolución había sido mayor que la de Cristiano Ronaldo, al que se enfrentará en Sevilla y con el que no llegó a coincidir en el Real Madrid y destacó la mejoría de su compañero Eden Hazard, que "ya está cerca de su mejor nivel".



Courtois comentó que ha repasado algunos partidos de Cristiano Ronaldo, para refrescar "dónde le gusta golpear". Como se sabe, el delantero de Juventus de Turín es el máximo goleador dela Eurocopa, con cinco tantos.



"Es un excelente jugador, evidentemente" pero "tenemos un plan para parar a Portugal en general, no a un jugador", dijo sobre la defensa contra la selección lusa.



Courtois, que no llegó a coincidir con Cristiano en el Real Madrid, rememoró los días en los que se midió contra él cuando era portero del Atlético de Madrid (2011-2014) y el portugués como delantero del Real Madrid (2009-2018).



Con 'CR7', Portugal enfrentará a Bélgica de Courtois, Eden Hazard y Kevin De Bruyne. La cita está pactada desde las 2 de la tarde (hora peruana), en el Estadio de la Cartuja en Sevilla.





NUESTROS PODCASTS

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.