La selección francesa está centrada ya en ganar el partido del próximo miércoles ante Portugal, un equipo "excepcional" al que "no será fácil" ganar, reconoció este domingo el delantero Antoine Griezmann.



"Vamos a tener trabajar el partido tácticamente para ver cómo podemos hacerles daño y jugar para ganar", declaró Griezmann en la rueda de prensa diaria del combinado "bleu".



Tras las buenas sensaciones del debut con victoria ante Alemania, Francia sufrió un chasco el sábado con su empate ante Hungría y contra los lusos peleará para ganar y asegurarse el primer puesto del Grupo F.



"No será fácil, pero hay que hacerlo para lograr los tres puntos", recalcó el atacante del Barcelona, que reconoció que están un poco "decepcionados" por no haber podido doblegar a los húngaros.



Griezmann advirtió que Portugal es un equipo "excepcional" que además tiene a Cristiano Ronaldo, sobre quien se deshizo en elogios.



"Es una fuente de inspiración para todo el mundo. Es extraordinario lo que intenta hacer a los 36 años", recalcó.



Para Francia, el duelo con Portugal traerá recuerdos de la final de la Euro perdida en 2026, además en suelo galo.



Para Griezmann el duelo será especial también porque su madre, hija de un portugués que emigró a Francia, asistirá al encuentro en el estadio Puskas de Budapest. "Será un momento importante para ella", reconoció.



Sobre el nivel mostrado hasta ahora, aseguró que "puedo hacerlo mucho mejor", aunque confió en que el gol que marcó a Hungría (el único conseguido por un jugador francés hasta ahora en el torneo) le dé más confianza.



De la misma forma, consideró que el madridista Karim Benzama, que ha tenido ocasiones de gol pero no ha logrado ningún tanto, "no tiene dudas, pero sí tiene ganas de marcar, como Kylian (Mbappé) y los demás".



"Cuando se abra el grifo, ya correrá el agua. Hay ocasiones y ya las materializará. Lo malo sería que no hubiera ocasiones, pero no es el caso", insistió, antes de recalcar que Benzema "tiene que ser paciente y confiar".



También aseguró que no hay problemas con Mbappé sobre quién tirará los penaltis, si llegan: "Ya veremos sobre el terreno cómo van las cosas... Yo no tengo ninguna inquietud ni preocupación por esto".







