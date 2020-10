Barcelona y Juventus se enfrentarán en fase de grupos de la Champions League | Fuente: EFE

Cristiano Ronaldo dio positivo a las pruebas de COVID-19 que se sometió el plantel de la Selección de Portugal, según dio a conocer este martes la Federación de Fútbol de ese país. Debido a esto, el capitán y máxima figura del elenco luso no está disponible para el juego que sostendrán este miércoles frente a Suecia por la cuarta jornada de la Liga de Naciones.

No obstante, no sería el único cotejo donde estaría como baja el delantero de 35 años. 'CR7' actualmente está aislado y no presenta síntomas del coronavirus, pero no podrá integrarse a los trabajos colectivos hasta que vuelva a pasar por los chequeos y estos determinen un negativo en su caso.

Cristiano oficialmente quedó al margen del choque frente a los suecos, pero en adelante queda comprometido para las presentaciones con Juventus. Este sábado 17 de octubre, la 'Vecchia Signora' choca con Crotone por la Serie A. Tres días después, viajan a Ucrania para el duelo frente a Dínamo Kiev por su debut en la fase de grupos de la Champions League 2020-21.

A la espera de próximos examenes, Ronaldo se mantendrá fuera de las canchas y entre los partidos que también pueda perderse figura el de la segunda jornada de la Champions, donde nada menos volverá a encontrarse con Lionel Messi. Para el miércoles 28 de octubre está fijado el cotejo Juventus vs. Barcelona en Turín, dentro de 15 días exactos. El juego fue el gran atractivo durante el sorteo de la competición.

Después de dejar el Real Madrid en 2018, Cristiano y Messi no volvieron a verse frente a frente sobre el césped, por lo que los duelos del Grupo G entre las dos estrellas del fútbol apuntaron a paralizar a los fanáticos, aunque por ahora 'CR7' no tiene presencia asegurada.