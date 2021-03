Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. | Fuente: AFP

¿Cristiano Ronaldo de vuelta en Real Madrid? En España y Europa suena fuerte sobre el posible regreso de la estrella portuguesa de 36 años, quien dejó el cuadro merengue a mediados del 2018 cuando ganó tres Champions League en forma consecutiva.

El entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, destacó a Cristiano Ronaldo en la víspera, aunque no se explayó, aunque Karim Benzema sí habló de su excompañero. El 'Gato' minimizó los 36 años del delantero de Juventus, ya que siempre seguirá "anotando goles".

"No soy el presidente ni el entrenador y no sé si Cristiano está bien o no en la Juve, pero claro que me gustaría jugar con él otra vez porque conmigo se ha comportado bien y creo que es un jugador que siempre va a meter goles", señaló.

Benzema y Cristiano. | Fuente: EFE

"Con Cristiano he hecho muchas cosas en el Madrid, metimos muchos goles, muchas asistencias pero se fue hace tres años ya", agregó Karim Benzema que también opinó sobre el jugador de moda en Europa: el noruego Erling Haaland de Borussia Dortmund.

"Llevo aquí muchos años y cada mes se habla de jugadores, de delanteros que pueden meter muchos goles. Haaland es buen jugador joven que mete muchos goles en su equipo, donde tiene que trabajar más y si un día el Real Madrid lo quiere y tiene la posibilidad de venir, que venga aquí con nosotros", dijo Benzema.

Sobre su posible renovación del contrato con Real Madrid, que culmina el 30 de junio del 2022, sostuvo: "Es el día a día el partido a partido. Mi puerta está abierta y si el presidente me quiere renovar, estoy aquí. este es el mejor club del mundo. Me cuido mucho para estar la nivel".

Erling Haaland, delantero del Borussia. | Fuente: AFP | Fotógrafo: LEON KUEGELER





NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Newsletter "Fútbol como Cancha"



No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana