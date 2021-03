Karim Benzema llegó al Real Madrid en 2009 procedente del Olympique Lyon. | Fuente: Difusión

No baja los brazos. Karim Benzema, delantero del Real Madrid, reconoció que, a pesar de lograr la victoria contra el Elche (2-1), "no fue un partido fácil", ya que no fue hasta el minuto 91 cuando él mismo certificó la remontada, pero que con "coraje" lograron "tirar adelante".



"Es el trabajo de todo el equipo. No fue un partido fácil para Real Madrid. El Elche estaba bien organizado atrás y los equipos que vienen aquí se meten atrás y es difícil para nosotros. Pero con coraje y con todos vamos a tirar adelante. Tres puntos muy importantes", sostuvo Karim Benzema a Movistar+.



Además, Karim Benzema manifestó que "cada vez que entramos en el campo sabemos que tenemos que dar más para llegar a la primera plaza, pero los equipos son fuertes, se meten atrás". El atacante del Real Madrid confía en reducir la distancia con el Atlético.

Karim Benzema quiere el bicampeonato de LaLiga

Benzema lleva 20 goles en lo que va de temporada. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Kiko Huesca

Asimismo, el internacional con la Selección de Francia destacó lo hecho por sus compañeros que ingresaron en el segundo tiempo.

"Eso es importante. Cuando los que están en el banquillo entran y aportan cosas. Hoy aportaron mucho", dijo.



Por último, Karim Benzema analizó sus dos goles. El primero de cabeza y el segundo con un buen disparo con la zurda desde fuera del área: "Es un gol bueno que ayuda al equipo y es muy importante. El segundo, es un gol bonito y que vale tres puntos; más feliz que nunca", comentó el crack del Real Madrid. (EFE)

