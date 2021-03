Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane. | Fuente: AFP

Zinedine Zidane sorprendió en su última entrevista a Sky Italia. El entrenador de Real Madrid le abrió las puertas a Cristiano Ronaldo, quien podría ser puesto en venta por Juventus de Turín después de la eliminación ante Porto por los octavos de final de la Champions League.



"Puede darse, puede darse", dijo Zidane que tiene un gran recuerdo de Cristiano Ronaldo, que se marchó de Real Madrid a mediados del 2018 tras ganar en cuatro ocasiones la Champions League. "Puede darse, sabemos la persona que es Cristiano, lo que hizo aquí en el Real Madrid, ahora es un jugador del Juventus, debemos respetar que es del Juventus", agregó.

El nombre de Cristiano Ronaldo ha vuelto a sonar al Real Madrid en los últimos días. El delantero luso, máximo goleador de la historia del fútbol y del Madrid, lo ganó todo con la camiseta blanca y conquistó con Zidane tres Champions consecutivas, entre las cinco que luce en su palmarés.



Cristiano volvió a hablar tras la eliminación copera y escribió el domingo en Instagram, tras su triplete al Cagliari, que su futuro "es mañana" y que le queda "mucho por ganar con el Juventus".



Fabio Paratici, director de fútbol del Juventus, aseguró el domingo que "no hay dudas" sobre la continuidad del portugués en Turín, que tiene contrato en vigor hasta 2022.

Benzema espera la vuelta de Cristiano

El entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, destacó a Cristiano Ronaldo en la víspera, aunque no se explayó sobre el tema, aunque Karim Benzema sí habló de su excompañero. El 'Gato' minimizó los 36 años del actual delantero de Juventus, ya que siempre seguirá "anotando goles".

"No soy el presidente ni el entrenador y no sé si Cristiano está bien o no en la Juve, pero claro que me gustaría jugar con él otra vez porque conmigo se ha comportado bien y creo que es un jugador que siempre va a meter goles", señaló.





