Cristiano Ronaldo no atraviesa un buen momento. A sus 37 años dejó de ser titular fijo en el Manchester United por decisión técnica de entrenador neerlandés Erik ten Hag, que podría sancionar a 'CR7' por retirarse de la banca de suplentes antes del pitazo final del duelo del miércoles ante Tottenham.

La molestia por no ingresar ante Tottenham determinó que Cristiano se retire a los vestuarios de Old Trafford. En conferencia de prensa, Erik ten Hag no quiso extenderse sobre el asunto, perp dejó un inquietante mensaje.

"Estaba allí, lo he visto, pero no hablé con él. No presto atención a eso. Me ocuparé del tema de Cristiano Ronaldo. Ahora estamos celebrando la victoria. Quiero mantener el foco en el equipo. Fue magnífico lo de los once jugadores, también la actuación de los suplentes que entraron”, afirmó sobre el rendimiento de Manchester United ante los 'Spurs'.

Precedente de Cristiano Ronaldo

La mala relación y falta de química entre Cristiano Ronaldo y su entrenador es destacada en la prensa inglesa. Pero este no es el único ca´pítulo entre ambos, ya que en julio pasado el capitán de la Selección de Portugal se retiró al vestuario tras ser sustituido en el amistoso ante Rayo Vallecano.

"Esto es inaceptable", dijo Ten Hag en ese momento. "Para todos. Somos un equipo y hay que quedarse hasta el final", destacó.





Cristiano: su hermana critica la "falta de respeto" del Manchester

Elma Aveiro, una de las hermanas de Cristiano Ronaldo, comentó el difícil momento que atraviesa el astro luso en el Manchester United y criticó la "falta de respeto" con su hermano en Old Trafford.



Cristiano está nuevamente bajo los focos por haberse ido al vestuario antes del final del encuentro entre el Manchester United y el Tottenham (2-0), después de que el entrenador, el neerlandés Erik Ten Hag, le tuviera calentando desde la primera parte sin sacarle al campo.



En su perfil de Instagram, Elma dejó una amenaza velada al equipo de su hermano, alude al "desprecio" que vive Cristiano en Manchester y dice que "la ley del retorno existe".



"Mi gran héroe y amor de mi vida, estaré contigo hasta que la muerte nos separe. La ley del retorno existe. Y veré mucho. Principalmente faltas de respeto”, afirmó.



Esta no es la primera vez que Elma, una de las hermanas mayores de Cristiano, sale en su defensa, ya que recientemente se mostró en las redes a favor de la destitución de Ten Hag al frente de los 'Diablos Rojos'.