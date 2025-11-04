Últimas Noticias
Cristiano Ronaldo reveló que "pronto" se retirará del fútbol: "Será duro, seguramente lloraré"

Cristiano Ronaldo reveló que
Cristiano Ronaldo reveló que "pronto" se retirará del fútbol | Fuente: x | Fotógrafo: @Cristiano
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Será duro, pero he estado preparando mi futuro", aseguró Cristiano Ronaldo tras hablar de su retiro del fútbol profesional.

Cada vez más cerca. El delantero Cristiano Ronaldo aseguró que ve "pronto" su retiro del fútbol profesional. En entrevista con Piers Morgan, el atacante de Al Nassr indicó que se siente preparado para cuando llegue el día, aunque confesó que —probablemente— llore en ese momento.

"Pronto, pero creo que estaré preparado", indicó. "Será duro, por supuesto. Será difícil, sí, probablemente,lloraré, sí, es normal. Y soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero. Soy una persona abierta. Será duro, pero he estado preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión", indicó el atacante de la Selección de Portugal.

¿Qué hará Cristiano Ronaldo tras retirarse del fútbol?

Por otro lado, al ser consultado sobre qué hará cuando se retire del fútbol, el popular 'Bicho' confesó que se meterá de lleno en cuidar a sus hijos.

"Nada, creo. Nada se puede comparar con la adrenalina que sentimos en el fútbol al marcar un gol. Como digo, todo tiene un principio y un final. Así que creo que estaré preparado, creo", dijo.

"Pero tengo otras pasiones. Voy a tener más tiempo para mí. Voy a tener más tiempo para mi familia, para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años, y que empiezo a echar de menos cuando viajo y me quedo tantos días en el hotel con el equipo", finalizó.

Cristiano Ronaldo Al Nassr

