El delantero del Juventus Cristiano Ronaldo afronta su quinta Eurocopa centrado exclusivamente en su selección y dispuesto a jugar en cualquier posición en la que ayude al equipo a defender el título que levantó el 2016.



"Llevo 18 años jugando a un alto nivel. Si estuviera empezando ahora, con 18 o 19, tal vez no dormiría pensando en mi futuro. Pero a los 36 años lo que venga será para bien, sin importar si me quedo o me voy (de la Juve), eso no es lo más importante ahora. Ahora estoy centrado en la Eurocopa", declaró el capitán luso en rueda de prensa.



Ronaldo aseguró que Portugal está preparado para el debut ante Hungría en Budapest y que la baja a última hora del lateral del Manchester City João Cancelo por un positivo por coronavirus no afecta al grupo, que está "centrado en el partido".



"Sabemos que vamos a jugar con un buen equipo, que tendrá al público a su favor, pero lo más bonito es tener gente en el estadio. Queremos disfrutar de esta situación, el equipo está preparado", prosiguió sobre un encuentro con las gradas llenas, con 60.000 aficionados.



"Siempre es bueno empezar con una victoria, pero firmo si me dicen que perdemos mañana y al final ganamos la Eurocopa", aseguró el goleador sobre el choque.



Aunque ningún jugador ha participado en cinco Eurocopas, el astro portugués piensa más en los números colectivos que en los individuales: "Ese récord es bonito, pero el más importante es ganar el segundo europeo consecutivo", aseguró.







Cristiano Ronaldo, hombre récord

Portugal busca defender su condición de vigente campeón europeo con una selección que mantiene algunas de las piezas fundamentales de aquel torneo, con el incombustible Ronaldo a la cabeza, los defensas Pepe y José Fonte o el talentoso centrocampista Joao Moutinho.



Al comparar el Portugal de 2016 y el actual, Ronaldo destacó que este equipo es más joven y tiene un enorme potencial, pero que sólo jugando podrá demostrar su verdadero nivel y aspiraciones.



"A nivel personal, no soy el mismo jugador que era hace 18 años, hace diez o hace cinco años. Lo más importante de un jugador de fútbol es adaptarse. Ahora soy más maduro. Si un jugador quiere jugar durante muchos años necesita saber cómo adaptarse. Y los números hablan por sí mismos desde los 18 a los 36", valoró sobre sus cambios en ese tiempo.



Cristiano Ronaldo ha marcado 104 goles con su selección y en el fútbol internacional sólo lo supera el iraní Ali Daei con 109 tantos.



El delantero portugués superó el récord europeo de 84 tantos de Ferenc Puskás durante el Mundial de 2018, y mañana tendrá una oportunidad de ampliar sus estadísticas en el estadio que lleva el nombre de la leyenda húngara que también jugó en la selección española.

