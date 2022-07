Cristiano Ronaldo tiene contrato con Manchester United hasta el 30 de junio dele 2023. | Fuente: AFP

En medio de su deseo de buscar nuevos aires y conseguir un nuevo equipo para la próxima temporada, Cristiano Ronaldo no disputó ni un minuto en el amistoso de pretemporada que el Manchester United disputó este miércoles ante el Wrexham.



El astro portugués, que se reunió con Erik Ten Hag, Alex Ferguson y la directiva del United este martes para hablar sobre su futuro, ejerció como mero espectador del choque que el equipo de Premier League se llevó por 4-1.



Cristiano aterrizó el lunes en Mánchester y ya realizó su primer entrenamiento con los 'Diablos Rojos' después de perderse la pretemporada del equipo fuera del Reino Unido por "causas familiares".



Sí estuvieron en el partido Christian Eriksen, que además marcó un gol, y Lisandro Martínez, que confirmó su fichaje por el United este mismo miércoles.



Manchester United en pretemporada

Al United ya solo le quedan dos partidos de pretemporada antes del comienzo de la Premier. El sábado se medirán al Atlético de Madrid en Oslo y el domingo al Rayo Vallecano en Old Trafford, antes de comenzar la temporada el próximo domingo contra el Brighton & Hove Albion.





Cristiano Ronaldo ha militado en Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus. | Fuente: AFP

Bayern admitió que "valoró" fichar a Cristiano



Bayern Munich ha admitido haber "valorado" internamente la posibilidad de fichar al portugués Cristiano Ronaldo a raíz de una "oferta" que recibió el campeón de la Bundesliga por el jugador del Manchester United.

"Hablamos sobre la cuestión. Lo contrario habría sido no hacer bien nuestro trabajo", explicó al diario Bild el presidente del Bayern, Oliver Kahn.

"Personalmente creo que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores que ha habido sobre el planeta", prosigue Kahn.

Sin embargo, por encima de la gran valoración del jugador se acabó descartando la posibilidad de ficharlo porque "no encajaría en nuestra filosofía", afirma.

Cristiano levanta pasiones entre hinchas de Atlético de Madrid

¿Dónde jugará Cristiano Ronaldo? El atacante portugués de 37 años no parece muy ilusionado con la idea de seguir en el Manchester United, que no disputará la Champions League en el nuevo curso 2022-2023, pero las perspectivas de un nuevo destino no parecen nada claras.

A pesar de que clubes como Chelsea, Bayern Munich y Barcelona sonaron como posibles destinos, lo cierto es que ahora solo el Atletico de Madrid aparece en la agenda de Cristiano Ronaldo que ha provocado un "cisma" entre los hinchas de Atlético de Madrid.

"Una gran parte de los hinchas colchoneros están en pie de guerra ante la posibilidad de que el delantero portugués acabe vistiendo la camiseta rojiblanca", señala la publicación de Mundo Deportivo.





