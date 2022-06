¿Cristiano Ronaldo se queda en Manchester United?: "Estaba y sigo estando feliz aquí" | Fuente: Instagram

El futuro de Cristiano Ronaldo a nivel de clubes genera incertidumbre. Aunque tiene un año más de contrato con el Manchester United, la situación del equipo a nivel internacional podría llevar al luso a cambiar de camiseta, pues tras una irregular temporada en la Premier League los ‘Red Devils’ apenas alcanzaron el boleto para la Europa League.

Se trata de un torneo que, por historia, ubica al Manchester United como favorito a ganarlo, pero al no ser la Champions League, la competencia ‘fetiche’ de Cristiano Ronaldo, las dudas están instaladas.

Ya ‘CR7’ cambió de camiseta con el curso en juego, como sucedió cuando retornó a Old Trafford dejando a la Juventus. No obstante, el United publicó una entrevista con el delantero en la que resalta sus palabras sobre su presente en el club.

"Fui muy feliz al volver. Este club elevó mi carrera, fue increíble. La sensación al volver fue agradable. Sentí a los hinchas. Estaba y sigo estando muy feliz de estar aquí”, apuntó el atacante portugués.

Cristiano Ronaldo y su presente en Manchester United

Cristiano Ronaldo convirtió 24 goles con Manchester United en la temporada 2021-2022 | Fuente: Instagram

Erik Ten Hag es el nuevo entrenador del Manchester United, a quien Cristiano Ronaldo elogió por su labor con el Ajax y se refirió al “tiempo”, nuevamente hablando respecto a una posible continuidad en Old Trafford.

"Hizo un gran trabajo en el Ajax, es un entrenador experimentado. Tenemos que darle tiempo. Las cosas tienen que cambiar. Espero que tengamos éxito, por supuesto. Si él tiene éxito, el United también lo tendrá. Le deseo lo mejor a Ten Hag. Hay que creer que vamos a ganar trofeos", dijo ‘CR7.

Cristiano Ronaldo, a los 37 años, demuestra seguir a un alto nivel y aunque cada vez rompe más récord, resaltó que los registros históricos son los que le persiguen.

"Los registros vienen de forma natural, yo no sigo a los récords, son ellos los que me siguen a mí. Son mi motivación para continuar trabajando duro. Sigo amando el fútbol. El United y mis compañeros me ayudaron en todo momento", finalizó.

🗣️ Cristiano Ronaldo quiere volver a levantar copas en Manchester United.#MUFC @TeamViewer — Manchester United (@ManUtd_Es) June 3, 2022





