Cristiano Ronaldo, delantero de Portugal. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo salió al frente sobre los rumores de que Qatar 2022 podría ser su último Mundial. La estrells portuguesa de 37 años dejó en claro que al final él decidirá si su etapa por las citas mundialistas ya tiene fecha. "Quien manda soy yo. Punto final", dijo en conferencia de prensa.

"Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego", agregó un día antes de que se celebre el encuentro entre Portugal y Macedonia del Norte para asegurar un pase para la final de Qatar.



Ha agradecido el comportamiento del público asistente al encuentro entre Portugal y Turquía del pasado jueves, que acabó en 3-1, y ha pedido "que mañana den de la misma forma lo mismo" para poder hacer "un buen partido".



"Si los portugueses estuvieran como estuvieron el jueves, vamos a ganar el juego", ha insistido.

Portugal vs. Macedonia del Norte

Ha reconocido que Macedonia del Norte "es un equipo muy organizado", con puntos fuertes y al que respeta, pero ha asegurado que se les puede ganar.



"Si Portugal tuviera su mejor nivel gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas también", sostuvo.







NUESTROS PODCASTS

La pandemia de la COVID-19 se ha cobrado la vida de 211 mil peruanos y hoy los números de contagios y muertes muestran una esperanzadora tendencia a la baja. Aun así, difícil olvidar lo que pasaron regiones como Lambayeque, Loreto e Ica, duramente golpeadas por el virus.