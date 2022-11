Cristiano Ronaldo tiene contrato en Manchester United hasta fines de 2022. | Fuente: @cristiano

Cristiano Ronaldo tiene la mira puesta en Qatar 2022. El popular 'CR7' se enfoca en lo que será la Copa del Mundo con la Selección de Portugal, en donde enfrentará a Ghana, Uruguay y Corea del Sur en el Grupo H.

Previo a su sumarse a la concentración de Portugal, Cristiano Ronaldo dio una entrevista a Piers Morgan, periodista de The Sun, y más allá de los duros comentarios que tuvo en Manchester United, también fue consultado en relación a los casi 500 millones de seguidores que tiene en la red social Instagram.

"La verdad que significa mucho para mí. Creo que soy algo carismático. Ser guapo también ayuda (risas). Las personas tienen que tener una conexión contigo", fue lo que sostuvo Cristiano.

Cristiano Ronaldo y una íntima conversación con la prensa inglesa

Cristiano Ronaldo, en Qatar 2022, jugará su quinto Mundial. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PATRICIA DE MELO MOREIRA

Además, dando muestra de su egocentrismo por el que se le conoce desde que llegó al Manchester United, el cinco veces ganador del Balón de Oro le respondió a Morgan a una consulta sobre su carisma.

"Soy una fruta apetecible, una fruta que la gente quiere morder. Digamos como una fresa, no sé por qué (risas). Tengo buenas cosas, aunque tuve que pasar por muchos obstáculos. Cuido a los que me quieren", indicó el también excrack del Real Madrid.

En tanto, Cristiano Ronaldo, en relación a si tendrá más hijos con su pareja Georgina Rodríguez, agregó que "no lo pienso, pero nunca lo sabemos. Ahora quiero disfrutar de los que tengo y ya veremos en el futuro".

De otro lado, el 'Bicho' sufre una gastritis y no estará disponible en el amistoso que Portugal juega este jueves ante Nigeria, el último partido de preparación antes del Mundial Qatar 2022.



El seleccionador Fernando Santos confirmó este miércoles en rueda de prensa la ausencia del jugador, que tampoco estará en el entrenamiento de esta tarde.

Malestar en Cristiano a poco del Mundial

"Tiene una gastritis, no va a estar para el partido de mañana", dijo en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa, donde las "quinas" están concentradas antes de viajar el viernes a Qatar.



"Es una cosa que no ayuda mucho, deja muy tocados a los jugadores. Se quedan muy débiles porque pierden mucho líquido. No va a entrenar hoy por eso, esta reposando y recuperándose en la habitación", explicó.

