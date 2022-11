Cristiano Ronaldo y la polémica con el neerlandés Erik ten Hag. | Fuente: AFP

El último domingo fue un día explosivo en el mundo del fútbol. Y es que Cristiano Ronaldo tuvo duras declaraciones para el Manchester United, su actual club en la Premier League.

"Manchester United intentó forzar mi marcha. No solo el entrenador (Erik ten Hag) sino también otras personas del club. Me siento traicionado. No le tengo respeto al entrenador porque él no me respeta", dijo Cristiano Ronaldo en entrevista con el periodista Piers Morgan, de The Sun.

Ahora, dos días después de lo que comentó Cristiano, quien tiene contrato en Manchester United hasta fin de temporada, Ten Hag ha tomado una más que radical decisión en relación a la permanencia de 'CR7' en su equipo: no lo quiere ver más.

La posición de Erin ten Hag sobre Cristiano Ronaldo

Disgusto en Cristiano Ronaldo en Manchester United. | Fuente: AFP | Fotógrafo: OLI SCARFF

Según remarca ESPN este martes, el DT neerlandés le ha dicho a su directiva que no desea contar con el internacional con la Selección de Portugal para lo que resta de campaña en Inglaterra.

El citado medio remarca que el también exdirector técnico del Ajax no está dispuesto a "sacrificar la unidad de su vestuario en Old Trafford". De esta manera, el luso dejaría la tienda de Manchester en el corto plazo, precisamente luego del Mundial Qatar 2022.

Cristiano Ronaldo, además, había agregado en su conversación con Morgan que "hay gente que no me quería en el United. Ya no solo este año, sino desde el anterior".

Hay que tener en cuenta que el cinco veces ganador del Balón de Oro, en las últimas semanas, ha pasado a tener un rol secundario en el conjunto que dirige Erik ten Hag, incluso no jugando algunos partidos.

Cristiano y su presente fuera del United

Por otra parte, el delantero se prepara para lo que será su partipación en Qatar 2022 con su seleccionado, lo que sería su última Copa del Mundo.

De la mano del entrenador Fernando Santos, con el que ya ganaron la Eurocopa 2022, los lusos están en el Grupo H junto a Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

