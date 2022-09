Cristiano Ronaldo no anotó ante España en la Nations League. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo no atraviesa un buen momento tras la eliminación de la Selección de Portugal de la Nations League a manos de España, en Braga. La afición portuguesa lo señaló al cinco veces ganador del Balón de Oro como uno de los culpables de la caída.

Su hermana Katia Aveiro lo defendió de las críticas, mientras su madre Dolores Aveiro se alejó de la polémica y comentó sobre el futuro de su hijo en su salida de Manchester United, una vez que finalice su contrato el 30 de junio del 2023.

"No ha sido este año, el próximo puede que si. El año que viene, si Dios quiere", señaló Aveiro sobre la chance que 'CR7' retorne a Sportin de Lisboa, que es el primero de su carrera.

"Si no va Cristiano, irá su hijo. Está prometido", agregó a los medios portugueses.

"Él ya tiene a su sucesor, Cristianinho. Si se cumplen los deseos de su madre y abuela, su hijo pasará por el Sporting", destacó la madre de Cristiano que previo al inicio de la temporada 2022-23 quiso salir del United para jugar la Champions League.

¿Cuándo debutó Cristiano en Sporting?

Cristiano debutó el 14 de agosto de 2002 con el Sporting de Lisboa con apenas a los 17 años. Jugó 31 partidos con el club luso previo a su llegada a Manchester United.

La Selección de Portugal perdió ante España en el final y no logró clasificar en casa a la 'Final Four' de la Nations League. Y uno de los grandes señalados por la derrota portuguesa fue Cristiano Ronaldo, quien no pudo anotar el gol de la clasificación tras dos claras ocasiones en la portería de Unai Simón.

Tras la ola de ataques que recibió Cristiano desde Portugal, su hermana Katia Aveiro y publicó un fuerte mensaje a través de su cuenta de Instagram.

"Hay que dar una mano a los que siempre han dado la suya a Portugal. Pero los portugueses son enfermos, mezquinos, desalmados, estúpidos y siempre desagradecidos. Este tipo que está sentado, está de rodillas... No hay nadie que le eche una mano" se lee en el inicio de la publicación.