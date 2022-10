Cristiano Ronaldo lleva solo un tanto en la presente Premier League. | Fuente: EFE

Erik Ten Hag, técnico del Manchester United, dejó a Cristiano Ronaldo fuera del partido contra el Chelsea, del próximo sábado, por su desplante contra el Tottenham Hotspur, cuando abandonó el campo antes de que terminara el partido.



El astro portugués, que forzó su salida en verano, alterna las titularidades con el banquillo, pero explotó al no disputar ni un minuto en la victoria por 2-0 contra el Tottenham de este miércoles.



Cristiano, que se había pasado buena parte del encuentro calentando, se marchó a falta de un minuto para el descuento al ver que no iba a saltar al terreno de juego.



Ten Hag dijo en rueda de prensa que hablaría con Cristiano este jueves y el resultado, según un comunicado emitido por el United, es la baja del portugués este sábado.



"Cristiano no formará parte de la plantilla del Manchester United para el partido de Premier League de este sábado contra el Chelsea", dijo el club inglés.

Hermana de Cristiano critica la "falta de respeto" del Manchester

Elma Aveiro, una de las hermanas de Cristiano Ronaldo, comentó el difícil momento que atraviesa el astro luso en el Manchester United y criticó la "falta de respeto" con su hermano en Old Trafford.



Cristiano está nuevamente bajo los focos por haberse ido al vestuario antes del final del encuentro entre el Manchester United y el Tottenham (2-0), después de que el entrenador, el neerlandés Erik Ten Hag, le tuviera calentando desde la primera parte sin sacarle al campo.



En su perfil de Instagram, Elma dejó una amenaza velada al equipo de su hermano, alude al "desprecio" que vive Cristiano en Manchester y dice que "la ley del retorno existe".