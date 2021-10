Cristiano Ronaldo tras la derrota ante el Liverpool. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo evidenció su decepción a través de sus redes sociales después de la dura derrota de Manchester United por 5-0 ante Liverpool en el mismísimo Old Trafford, correspondiente a la novena jornada de la Premier League.

El cinco veces ganador del Balón de Oro señaló que él y sus compañeros son responsables de la caída ante Liverpool, que ganó con goles de Naby Keita, Digo Jota y un triplete de Mohamed Salah

"A veces, el resultado no es por el que luchamos. A veces la partitura no es la que queremos. Y esto es de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar", señaló Cristiano.

"Nuestros fans fueron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros cumplir. ¡El tiempo es ahora!", agregó el '7' de Manchester United que mostró su frustración durante el partido.



Cristiano descargó su bronca ante Jones con una patada en el piso, pero afortudamente para el United el crack mundial no salió expulsado.

United baja en la tabla

La derrota ante Liverpool ha repercutido en la moral de Manchester United, que descendió en la tabla de posiciones de la Premier League. Actualmente se sitúa en el séptimo puesto con 14 puntos a ocho unidades del líder Chelsea.





