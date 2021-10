Manchester United vs. Liverpool EN VIVO: clásico por la fecha 9 de Premier League | Fuente: Instagram

Manchester United vs. Liverpool se enfrentan este domingo 24 de octubre en Old Trafford. El clásico inglés corresponde a la fecha 9 de Premier League y se jugará a partir de las 10:30 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN 2 en Argentina y STAR+ para el resto de Latinoamérica. Todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe.

En España la transmisión de TV está a cargo de DAZN y en México por Sky Sports

Después de conquistar el Wanda Metropolitano y dejar más que encarrilada su clasificación a octavos de final en la Champions, el Liverpool aspira a conquistar otro de los grandes estadios del fútbol europeo: Old Trafford.

Los de Jürgen Klopp, que pretenden ponerse a uno del líder Chelsea, quieren aprovechar la irregularidad del Manchester United, que vive agarrado a la épica de Cristiano Ronaldo y que solo ha sumado un punto en las tres últimas jornadas de Premier League, resultados que le han hecho caer a la sexta posición. Los ‘Red Devils’ solo han sumado una victoria en sus diez últimos partidos ligueros contra el Liverpool, una hegemonía marcada en los recientes episodios del clásico inglés.

Un gran momento atraviesa Mohamed Salah, líder de goleo y asistencias en la Premier, que además firmó un doblete a mitad de semana por Champions League.

Cristiano Ronaldo otra vez ante Liverpool

Ha sido Cristiano Ronaldo protagonista de las últimas presentaciones de Manchester United, por sus goles determinantes y también por cuestionamientos respecto a su papel en fase defensiva. No obstante, el luso se motiva con las críticas.

“Tengo 36 años, lo he ganado todo, ¿voy a estar preocupado por lo que la gente dice sobre mí? Duermo bien cada noche. Seguiré así y callaré bocas y ganaré títulos. Las críticas son parte del negocio. No me preocupan en absoluto. Incluso lo veo como algo bueno”, dijo ‘CR7’ en Sky Sports.

Cristiano Ronaldo volverá a enfrentar al Liverpool desde su último partido con el Real Madrid, en la final de la última Champions League que ganó. En total fueron 12 partidos, donde les convirtió 3 tantos.

Manchester United vs. Liverpool: horarios en el mundo

Perú: 10:30 a.m.

Ecuador: 10:30 a.m.

Colombia: 10:30 a.m.

México: 10:30 a.m.

Chile: 12:30 p.m.

Bolivia: 11:30 a.m.

Venezuela: 11:30 a.m.

Argentina: 12:30 p.m.

Uruguay: 12:30 p.m.

Brasil: 12:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 11:30 a.m.

España: 5:30 p.m.

Francia: 5:30 p.m.

Manchester United vs. Liverpool: alineaciones posibles

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw; Scott McTominay, Fred, Paul Pogba, Mason Greenwood, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo.

Liverpool: Alisson Becker; Tren Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; James Milner, Fabinho, Jordan Henderson; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané.

¿Dónde ver por TV el Manchester United vs. Liverpool?

Manchester United recibirá a Liverpool en Old Trafford. El partido EN DIRECTO será transmitido por STAR+ para Latinoamérica y ESPN 2 solo para Argentina. No te pierdas ningún detalle del minuto a minuto en la web de RPP.pe y sintoniza los 89.7 de la FM de RPP Noticias.

En España se puede ver el cotejo a través de DAZN y desde México en la señal de Sky Sports. En Estados Unidos transmitirán NBC, Universo y Telemundo.





