Olympiacos vs Fiorentina EN VIVO: se enfrentan en Atenas en la final de la Conference League

Olympiacos vs. Fiorentina EN VIVO: se enfrentan este miércoles 29 de mayo por la Gran Final de la Conference League. El encuentro se disputará en el OPAP Arena de la ciudad de Atenas (Grecia), desde las 2:00 p.m., y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y STAR+. El minuto a minuto del cotejo lo podrás vivir por RPP.pe.

Olympiacos pasó por encima a Aston Villa en semifinales para jugar su primera final europea, la segunda del técnico José Luis Mendilibar en menos de 1 año. Quizá no porten el cartel de favoritos, pero están jugando "en casa" en el OPAP Arena de la capital griega.



El cuadro griego finalizó tercero en la Superliga, seis puntos por debajo de PAOK. A pesar de ello, tienen asegurada su presencia en la Conference League del próximo año, aunque si ganan, obtendrán un puesto en la Europa League.



Mendilibar cuenta con todos sus jugadores y señaló que no tratará de cambiar nada en su estructura de juego. "Llega nuestro momento la noche del miércoles", dijo Mendilibar a sus jugadores



Fiorentina, en tanto, no tiene cuentas pendientes con Olympiacos, pero sí en la Conference League. La temporada pasada, perdió en la final ante el West Ham.

Los 'Viola', aunque con más experiencia en finales europeas que su rival griego, solo ha ganado una de las cuatro que ha jugado. La pasada temporada rompió una sequía de 33 años sin disputar un título continental, pues jugó la final de la Copa de la UEFA de 1990 ante el Juventus, pero este año quiere romper la sequía de 64 años sin ganar un título fuera de fronteras italianas, pues el último y único fue la Recopa de Europa en 1960.



¿Cuándo y dónde juegan Olympiacos vs Fiorentina en vivo, la final de UEFA Conference League 2024?

El partido por la Gran Final de la Conference League, entre Olympiacos vs. Fiorentina, se llevará a cabo el miércoles 29 de mayo, en el OPAP Arena de la ciudad de Atenas (Grecia).

¿A qué hora juegan Olympiacos vs Fiorentina en vivo, la final de UEFA Conference League 2024?

En Perú , el partido Olympiacos vs Fiorentina comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Olympiacos vs Fiorentina comienza a las 2:00 p.m. En Ecuador, el partido Olympiacos vs Fiorentina comienza a las 2:00 p.m.

En Colombia, el partido Olympiacos vs Fiorentina comienza a las 2:00 p.m.



En Bolivia, el partido Olympiacos vs Fiorentina comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Olympiacos vs Fiorentina comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Olympiacos vs Fiorentina comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Olympiacos vs Fiorentina comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Olympiacos vs Fiorentina comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Olympiacos vs Fiorentina comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido Olympiacos vs Fiorentina comienza a las 4:00 p.m.

En México, el partido Olympiacos vs Fiorentina comienza a las 1:00 p.m.

En Estados Unidos, el partido Olympiacos vs Fiorentina comienza a las 3:00 p.m.



En España, el partido Olympiacos vs Fiorentina comienza a las 9:00 p.m.



¿Qué canales transmiten Olympiacos vs Fiorentina en vivo y en directo?

El encuentro entre Olympiacos vs Fiorentina será transmitido a través de la cadena ESPN y STAR+. Asimismo, el minuto a minuto del partido estará a cargo de RPP.pe

¿Cómo clasificaron Olympiacos y Fiorentina a la final de UEFA Conference League 2024?

Olympiacos clasificó a la final de la UEFA Conference League luego de vencer en tanda de penales a Fenerbahce. Fiorentina, en tanto, llegó a esta instancia tras derrotar, en el partido de vuelta, a Brujas, por 3-2.

¿Quiénes han sido los últimos campeones de la UEFA Conference League?

Roma : 2021-2022

: 2021-2022 West Ham: 2022-2023

