Dani Alves ganó de todo con el Barcelona, ahora juega en los Pumas.

El brasileño Dani Alves, el futbolista con más títulos de la historia, anunció este domingo que regresará a cumplir su contrato con los Pumas UNAM del fútbol mexicano, en medio de una acusación por un presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona.



"Vamos para el segundo 'round' con la confianza y la personalidad de que nos caracterizan. Siempre positivo y con ganas de cambiar la historia de la 'PEOPLE'. Nos vemos prontito @pumasmx 'boyzz'", fue parte del texto que con el que el lateral acompañó una foto de él con la camiseta de los felinos.



Alves, quien en mayo cumplirá 40 años, se encuentra de vacaciones después de que en Qatar 2022 disputó su tercer Mundial con la Selección de Brasil.



En sus días de descanso, el diario ABC español informó que una mujer acusó que el exjugador del Barcelona le realizó tocamientos por dentro de su ropa interior.



La probable víctima acudió a denunciar al ganador de tres ligas de campeones de Europa a la policía catalana, que según el citado medio investiga a Alves.







Dani Alves niega las acusaciones

El campeón olímpico con Brasil en Tokio 2020 negó haber agredido a la mujer y en cambio usó horas después sus redes sociales para despejar los rumores de parte de la prensa mexicana, que ponían a Alves fuera de los Pumas.



"No sé con qué especie de hombres están acostumbrados a lidiar, pero este de acá es un chingón que no desiste nunca (...) Todo cambio lleva su adaptación, llame como se llamen.Pero la aceptación, el conocimiento y el aprendizaje son puntos de partida de los inteligentes", añadió en su mensaje el exfutbolista del Sevilla.



Los Pumas comenzaron su pretemporada para el torneo Clausura 2023 desde el pasado 3 de noviembre, cuando Dani Alves estaba concentrado con Brasil para disputar Qatar 2022.



En Qatar, Alves disputó dos partidos, uno como titular, pero no consiguió uno de los títulos que se le ha negado en su laureada carrera, la Copa del Mundo, ya que los brasileños cayeron eliminados en los cuartos de final ante Croacia.

(Con información de EFE)