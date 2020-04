Dani Alves no descartó retirarse en Boca Juniors | Fuente: AFP

Si bien hace un tiempo hubo el rumor que Boca Juniors estaría interesado en Dani Alves para que incorpore su equipo en el futuro, esta vez el mismo jugador confirmó su deseo por llegar a vestir alguna vez la camiseta 'xeneize'.

En plena cuarentena, el actual capitán de Sao Paulo accedió a una entrevista vía transmisión en vivo con el periodista Andrés Canto y, entre las preguntas, se refirió acerca de la posibilidad de que retirarse en La Bombonera.

"No estaría mal. La gente sabe el cariño que le tengo a Boca", aseguró el ex Barcelona y PSG. "Y no es porque la gente dice 'es el más grande y bla bla', sino porque siempre me despertó algo diferente", agregó Alves.

"Cuando miras fútbol, no sé por qué, pero hay algunas situaciones que te identifican con el club", finalizó el jugador brasilero. Con esto, quedará en los dirigentes 'xeneizes' si harán un esfuerzo por negociar con el futbolista de 36 años.