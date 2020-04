Ricardo La Volpe dirigió a las selecciones de México y Costa Rica | Fuente: AFP

Luego de más de 30 años de carrera como director técnico, el exfutbolista y campeón del mundo con Argentina en 1978, Ricado La Volpe, anunció su retiro oficial de los banquillos.

El estratega ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en el balompié de México, sin embargo, expresó que tras su última experiencia a cargo del Deportivo Toluca en la Liga MX, donde fue despedido por malos resultados, llegó a la decisión de enfocarse en buscar una oportunidad como director deportivo.

“Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. Quiero ir a donde considere yo”, señaló en entrevista a ESPN.

En noviembre pasado, a una fecha de culminar el Torneo Apertura, La Volpe fue cesado en Toluca tras un torneo con malos resultados que le impidió al equipo disputar la Liguilla por el título. Desde su debut como estratega en 1983, pasó por elencos como Chivas y América en México. En Argentina tuvo a su cargo a Boca Juniors en 2006 y Vélez Sarfiel en 2007. Su único título a nivel de clubes lo obtuvo con Atlante en la temporada 1992-93.

Ricardo La Volpe también estuvo al frente de la Selección de México, donde logró la Copa de Oro 2003, participó en los Juegos Olímpicos Atenas 2004, fue semifinalista de la Copa Confederaciones en 2005 y avanzó hasta octavos de final del Mundial Alemania 2006.