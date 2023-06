Dani Alves se pronuncia por primera vez desde la prisión y se defiende: "Tengo la conciencia tranquila"

Brindó su descargo. Dani Alves habló por primera vez desde prisión, donde se encuentra detenido desde enero por una presunta agresión sexual contra una joven en Barcelona, y dio detalles de lo que ocurrió la noche del 31 de diciembre en la discoteca Sutton.

De acuerdo con declaraciones del exfutbolista de la Selección de Brasil, se encontraba bailando con la joven en el segundo piso del centro nocturno cuando le propone ir a un lugar donde no había mucha gente.

"Arriba es un espacio sin privacidad, está todo abierto y yo estoy casado. Aquello que estaba haciendo no lo podía hacer. Entré primero al baño y al cabo de un rato pensé que ella habría cambiado de opinión y que ya no entraría. Estaba tardando mucho. Ya estaba saliendo por la puerta cuando la vi acercarse", indicó en un primer momento Dani Alves para La Vanguardia.

Al ser consultado por los golpes que le habría propinado a la mujer, negó los actos y afirmó que en ningún momento la obligó a quedarse en el lugar. "Nada de todo eso es verdad. Pero allá ella, con su conciencia (...) La puerta estuvo abierta en todo momento", comentó.

Niega haber estado ebrio en la fiesta

Por otro lado, el exjugador de Pumas indicó que solo había bebido una botella de champán y que en ningún momento le insistió a la joven y a sus amigas a acercarse a su mesa.

"Teníamos una botella de champán, pero cuando ellas [la denunciante y sus dos acompañantes] se acercaron a nuestra mesa, hacía rato que yo estaba bebiendo agua", afirmó.

"Nosotros llegamos al Sutton, a la mesa que nos asignaban con frecuencia y, como siempre, se acercó el responsable del VIP para preguntarnos si queríamos conocer a alguna chica (...) Primero se acercaron dos chicas, pero nos incomodó que quisieran hacer fotos. En ese momento pasaron las tres jóvenes frente a nuestra mesa y nos miraron. Le pedimos al camarero que les preguntaran si querían acercarse. Nosotros teníamos champán y les ofrecimos pedir cualquier cosa que les apeteciera", enfatizó el jugador.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

Quiso salvar su matrimonio

Por último, afirmó que mintió en sus declaraciones ante las autoridades porque quiso salvar su matrimonio. Además, indicó que la perdona por sus declaraciones.

"Si alguien ha amado alguna vez de verdad, si ha conocido, como yo, el amor verdadero, sabrá que por conservar ese amor, uno hace cualquier cosa. Y yo mentí. En cuanto le pude contar a mi mujer lo que había pasado realmente aquella noche y le pedí perdón, quise declarar otra vez y contar la verdad. Tengo claro que todo esto que estoy viviendo es una pesadilla que espero que algún día terminará", afirmó.

“Por más vueltas que le doy, tampoco lo sé (sobre la denuncia). Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal. Que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que ya no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido. Yo apelo a su conciencia. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono”, finalizó.

NUESTROS PÓDCAST

Parricidios en el Perú

El parricidio, uno de los delitos que genera mayor conmoción en la sociedad, rompe con la expectativa de armonía y protección dentro de las relaciones familiares. Este acto extremo, en el que una persona le arrebata la vida a un miembro de su propia familia, ya sea padre o hijo, resulta impactante y despierta interrogantes fundamentales que se tratarán de explicar en el siguiente informe.