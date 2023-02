Dani Alves jugó con Brasil el último Mundial en Qatar. | Fuente: EFE

La Fiscalía de España se ha opuesto a que la Audiencia de Barcelona deje en libertad provisional al exjugador del Barza Dani Alves, al considerar que persiste el riesgo de fuga y que se mantienen los indicios de que cometió la presunta violación por la que entró en prisión el pasado 20 de enero.



Según han informado fuentes del ministerio público, la Fiscalía ha presentado ya su informe ante la Audiencia de Barcelona para oponerse a que deje en libertad al futbolista y rechaza las medidas cautelares de retirada de pasaporte, comparecencias diarias en el juzgado y uso de una pulsera telemática que propone su defensa.



La defensa de Alves recurrió ante la Audiencia de Barcelona la orden de la jueza instructora de enviarlo a prisión preventiva por violar presuntamente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre, por lo que el tribunal deberá decidir en los próximos días si lo excarcela, una vez disponga de los informes de la Fiscalía y de la acusación particular.



Hasta la fecha, según han indicado a EFE fuentes judiciales, la acusación particular que representa a la víctima todavía no ha presentado su escrito ante la Audiencia de Barcelona para posicionarse sobre el recurso de apelación que presentó el jugador brasileño el pasado 30 de enero contra el auto de prisión preventiva decretado por la jueza instructora.

Recurso de apelación de Dani Alves

En ese recurso de apelación, el abogado del jugador, Cristóbal Martell, esgrimió varios argumentos para desmontar el riesgo de fuga en que se basó la jueza que instruye la causa en el juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona para enviar al futbolista a prisión, el pasado 20 de enero.



La defensa del jugador alegó, entre otros razonamientos, que Alves acudió voluntariamente a declarar ante los Mossos, que tiene residencia junto a su esposa en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y que dispone de arraigo personal, familiar, social y empresarial en la capital catalana, lo que desvirtúa su riesgo de fuga.

Pumas no ha solicitado indemnización a Dani Alves

Leopoldo Silva, presidente de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, negó que su equipo haya solicitado una indemnización al brasileño Dani Alves por violar una cláusula de conducta en su contrato al ser acusado de agredir sexualmente a una mujer en Barcelona.



"No haré comentarios al respecto. No hemos solicitado nada, es un tema legal y no haremos más comentarios al respecto", dijo tajante el directivo, quien asistió al juego de su equipo ante el Atlas, en la quinta jornada del torneo Clausura 2023.



Los Pumas despidieron a Dani Alves el pasado 20 de enero, el mismo día en el que el jugador fue detenido en Barcelona por la presunta violación de una joven en una discoteca de la ciudad catalana.





