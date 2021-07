David Alaba llega al Real Madrid procedente del Bayern Munich. | Fuente: @realmadrid

Piensa en grande. David Alaba, nuevo defensa del Real Madrid, dijo este miércoles durante su presentación oficial como nuevo jugador del conjunto blanco que la camiseta con el número '4' que lucirá esta temporada que heredará de Sergio Ramos representa "fortaleza y liderazgo" aunque dejó claro que no se compara "con otros".



David Alaba lucirá un número histórico en Real Madrid en la última década. Cuestionado por qué eligió ese dorsal y qué significa para él llevarlo en el campo, alabó la figura de Ramos y aseguró que intentará imprimir en conjunto blanco su propio carácter.



"Hablé con el club sobre esto y me ofrecieron este número. No había otro gran número disponible. Sé lo que significa este número y es un honor llevarlo. También es algo que me motiva mucho. Es un número que representa fortaleza y liderazgo. Quiero darlo todo", declaró Alaba.

Alaba, con la meta de triunfar en Real Madrid

La familia de David Alaba en la presentación junto a Florentino Pérez. | Fuente: @realmadrid

"No he venido aquí para compararme con otros. Estoy aquí para seguir siendo David Alaba. Pero quiero aportar mis capacidades. Voy a intentar aportar mis fortalezas. A nivel humano voy a intentar ser yo mismo", agregó.



El exBayern Munich recordó que Ramos jugó "una década" en el Madrid mostrando un gran nivel de fútbol y luciendo liderazgo con el número cuatro, "algo que está presente en la cabeza de todos".



"El martes hablaron conmigo y era un número disponible. No quería preguntar a otros futbolistas si lo dejaban libre. Me siento honrado, es una gran motivación para mí. Quiero hacerle honor. No estoy aquí para compararme con otros, lo quiero repetir", manifestó.



"Me habría encantado jugar con Ramos. Durante una década ha sido exitoso y es un líder. Para mí habría sido un placer jugar con él y aprender de él. También me encantaría jugar con Varane, es un jugador que durante muchos ha hecho un fútbol excelente. Es un jugador que es un estupendo defensor y que tiene muy buenas cualidades", añadió David Alaba.



Además, declaró que jugar en Real Madrid es un "sueño" que cumple porque es el club más importante del mundo. Por eso, está "orgulloso" de haber firmado por el cuadro madridista y reconoció que está "deseando" ponerse la camiseta blanca. (EFE)

NUESTROS PODCAST

Organización Mundial de la Salud aprobó vacuna Coronavac

¿Qué es la vacuna Coronavac y por qué fue aprobada por la OMS? El Dr. Elmer Huerta nos explica.