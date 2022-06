Selección de Colombia | Fuente: AFP

Continúa preparándose. La Selección de Colombia ha pactado dos partidos amistosos de preparación que significará el debut de Néstor Lorenzo, actual entrenador de FBC Melgar, como director técnico del cuadro 'cafetero', cargo que ocupará en las próximas semanas.

Según se pudo conocer a través de las redes sociales del cuadro colombiano, el primer duelo amistoso que tendrán será este 24 de setiembre ante Guatemala el estadio Red Bull Arena de New Jersey.

Luego, tres días después, el 27 de setiembre de este año, se medirán ante la Selección de México en el estadio Levi's Stadium. Partido que servirá de preparación para la 'Tri' pues disputará el Mundial Qatar 2022 en noviembre.

Como se indica, el cuadro 'cafetero' inicia este nuevo proceso bajo el mando de Néstor Lorenzo debido a que tiene el anhelo de poder clasificar al próximo Mundial 2026 a desarrollarse en Estados Unidos.

Jorge Luis Pinto y sus críticas a Néstor Lorenzo:

Recientemente, el entrenador Jorge Luis Pinto cuestionó que Néstor Lorenzo haya sido designado como nuevo entrenador de Colombia: "La verdad que me vi sorprendido con su confirmación. No es mejor que Alexis García, Hernán Torres o Alberto Gamero. No tiene estatus para estar en el equipo", sostuvo en Fútbol Red.