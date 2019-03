Los futbolistas del Leganés saldrán en el Wanda Metropolitano con los nombres de sus madres. | Fuente: Leganés

El Leganés ha anunciado que los jugadores del equipo saldrán al terreno de juego con los nombres de sus madres en la espalda de la camiseta antes del encuentro por la Liga Santander ante Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

Los jugadores, no obstante, utilizarán durante el partido sus camisetas reglamentarias con sus verdaderos nombres a la espalda, como es preceptivo. Cabe mencionar que el Leganes es uno de los pocos clubes en el mundo en tener una presidenta mujer.

"La verdad es que al inicio llamaba más la atención el hecho de que hubiera una mujer al frente de un equipo de fútbol. Te preguntaban qué hacía una mujer en la presidencia de un club y cosas de esas... Sinceramente, no tengo motivos para quejarme y no sería justo que lo hiciera. No me he sentido diferente por ser mujer", contó hace algunos días María Victoria Pavón, la presidenta del Leganés.

La iniciativa del Leganés fue presentada este día 8 de marzo, coincidiendo con la celebración el Día Internacional de la Mujer que el club quiere apoyar a través de la misma.

(Con información de EFE)