Paso profesional por el Perú y presente futbolístico en Italia. En el lapso de un año y medio cambió drásticamente el panorama para Diego González, quien de vestir la camiseta de la Universidad san Martín, en el último día del mercado de pases invernal de Europa se convirtió en nuevo jugador del Lazio.

Diego González es un futbolista paraguayo de 20 años. San Martín depositó su atención en él para reforzar a su equipo de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 en la temporada 2021. Formaba parte del club panameño Potros del Este, con el que ya había debutado a nivel profesional. Así, los ‘santos’ consiguieron adquirirlo a préstamo.

El delantero, no obstante, no pudo obtener continuidad en el fútbol peruano. Completó 73 minutos en un total de tres partidos jugados, siempre entrando de cambio, y no convirtió ni aportó asistencias.

Del Perú a Italia

Diego González seguía perteneciendo al Potros del Este en Panamá, pero fue cedido al Celaya de la segunda división de México. En aquella competición fue compañero del mediocampista peruano Jordan Guivin en la primera parte del 2022 y en todo el año acumuló 33 partidos.

La continuidad a nivel de clubes fue de la mano con la consideración de la Selección de Paraguay en la categoría Sub 20 por el delantero. Fue así que despertó el interés en Europa y en el último día del mercado de pases de invierno, la Lazio de Italia, equipo que marcha en el tercer puesto en la actual Serie A, dio la sorpresa cerrando su fichaje.

“Lazio anuncia que ha adquirido temporalmente el derecho a los servicios deportivos hasta el 30 de junio de 2023 del futbolista paraguayo Diego Luis González Alcaraz, proveniente del equipo mexicano Celaya F.C.

Lazio tiene el derecho y la obligación de la adquisición definitiva del derecho a los servicios deportivos del jugador mencionado en caso de que se produzcan ciertas condiciones deportivas”, detalló el conjunto italiano en su página web.

González, nuevo paraguayo en Europa

Diego González se unirá a Lazio para la segunda parte de la temporada de Europa. Además de la Serie A, el conjunto romano afronta la Copa Italia u la UEFA Conference League.

El delantero también compite actualmente con Paraguay en el Sudamericano Sub 20, con el que busca clasificar al Mundial de la categoría y ya aportó un gol (a Perú) y una asistencia.





