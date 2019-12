Diego Maradona es entrenador de Gimnasia. | Fuente: EFE

Diego Maradona nunca estuvo lejos de la controversia. En entrevista con TyC Sports, el entrenador de Gimnasia y Esgrima señaló que fue secuestrado por un OVNI y que fue secuestrado por tres días.

"Una vez, con unas copas de más, falté a casa tres días, llegué al cuarto día y dije "me llevaron los ovnis", señaló entre risas Maradona.

En otro momento, Maradona explicó el origen de su apodo, ‘El Pelusa’. "Me lo pusieron porque cuando nací dicen que tenía pelos por todos lados. Era peludo, entonces me pusieron Pelusa".

El campeón mundial con Argentina en México 1986 hizo un pedido para que los jóvenes eviten el consumo de drogas: "A los chicos les digo no a la droga, no. Ustedes no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia, eso lo aprendí de mi vieja, porque yo no soy maleducado, soy mal aprendido".