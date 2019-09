Diego Maradona debutará como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata | Fuente: Gimnasia

Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Racing abren la jornada dominical de la Superliga Argentina 2019. El duelo, que marca el debut de Diego Armando Maradona, está programado para las 9:00 a.m. (hora peruana/ 11:00 a.m. en Argentina). Todas las incidencias la puedes seguir minuto a minuto en RPP.pe.

El partido entre el Lobo, como se conoce al nuevo equipo de Maradona, y la Academia corresponde a la fecha 6 de la Superliga Argentina.

El equipo del campeón del mundo con Argentina en México 1986 debutará ante el actual campeón del torneo. Para este partido, el exseleccionador de Argentina (2008-2010) no podrá contar con el defensa colombiano Janeiler Rivas ni con el delantero Lautaro Chávez por sendas lesiones.



Tampoco estará disponible el atacante Khalil Caraballo, expulsado en la jornada anterior (derrota 1-0 ante Argentinos Juniors).



"Yo respeto a todos los clubes del fútbol argentino y del mundo, pero cuando me meto en una cosa soy muy tozudo, muy cabezón. Quiero que lo sepan todos, yo voy a dejar acá la vida. Tenemos que aprovechar ahora y acelerar a fondo a Gimnasia", sostuvo Maradona en una entrevista con el canal Fox Sports.



Gimnasia y Esgrima La Plata es colista con solo un punto y está en zona de descenso a la Segunda División.



Racing Club, el vigente campeón, tiene seis unidades y necesita una victoria para acercarse al líder, San Lorenzo, que tiene 13.



"El contexto del partido del domingo va a ser especial, pero estamos trabajando de muy buena forma. Lo mejor que podemos hacer con Gimnasia es abstraernos de algunas situaciones. En cancha somos 11 contra 11. Lo que pase afuera no debe alterarnos", aseguró el centrocampista chileno de Racing Club Marcelo Díaz en rueda de prensa.