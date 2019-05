Diego Maradona llegó a Dorados de Sinaloa en septiembre del 2018. | Fuente: Diario La Razón

La llegada de Diego Maradona representó un enorme cambio en Dorados de Sinaloa. Tras agarrar el equipo en los últimos lugares, el 'Pelusa' ha llevado al conjunto del 'Gran Pez' a las finales del Torneo Apertura y Clausura de la Segunda División de México, aunque en ambas oportunidades perdió a manos del Atlético San Luis.

Por lo tanto, tras estos dos certamenes, Diego Maradona desea seguir en Dorados de Sinaloa y también existe la intención de parte del club de que el estratega argentino siga. Sin embargo, en una entrevista reciente con Univisión, el entrenador de 58 años dio a conocer que le exigió unos requisitos al presidente de la institución para no irse del equipo.

"Yo les he pedido un proyecto de dos años con presupuesto para comprar los jugadores que me gusten. Además, también tengo que hacer una limpieza de futbolistas que ya no van con el juego que tenemos. Si el presidente del club me dice que no puede cumplir, me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo y como amigos", dijo.

De no continuar en el Dorados de Sinaloa, Diego Maradona le pondría fin a su sexta experiencia como entrenador y su primera en el fútbol mexicano. Si bien no se sabe donde podría recalar, hace no mucho la prensa argentina habló de un interés de Huracán por sus servicios.