Así se enteró el 'Pollo' Vignolo y su panel del fallecimiento de Diego Maradona. | Fuente: ESPN

El mundo no lo puede creer la muerte del mejor jugador de la historia. Y es que Diego Maradona falleció este miércoles luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio días después de ser operado por un hematoma subdural. 90 Minutos de Fútbol, programa que conduce Sebastián Vignolo, recibió la noticia en vivo y en directo.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría para todos los amantes del deporte rey. En pleno programa 90 Minutos de Fútbol es ESPN, el periodista y narrador Sebastián Vignolo se enteró de este hecho por la comunicación telefónica de uno de sus colegas en el panel. "Quiero que entiendan, pero me dicen que Diego Maradona no resistió", dijo.

El 'Pollo' Vignolo, el ex jugador Óscar Ruggeri y más panelistas no podían creer lo dicho en relación al deceso de Maradona. Primero se comentó que se trató de un deceso, pero con el pasar de las horas se confirmó su sensible fallecimiento en una casa en Tigre en donde se encontraba instalado y se recuperaba de su más reciente operación.

