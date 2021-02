Maradona pasó por clubes como Napoli, Barcelona y Sevilla. | Fuente: Mundo D

Diego Maradona falleció en el pasado mes de noviembre, en una amarga noticia que dejó en luto a propios y ajenos en el mundo del fútbol. Sin embargo, hasta el momento tal parece que el exastro del Barcelona y Napoli aún no puede descansar en paz.

Luego de los reportes por su millonaria herencia, este miércoles Infobae da cuenta de unos audios entre el médico personal de Diego Maradona, Leopoldo Luque, y un miembro de su staff. En la conversación se escucha cómo hacía este útimo para calmar, por momentos, al excampeón del Mundial México 1986.

"Me contaron que ayer Charly (uno de sus ayudantes) había arreglado entrar una mujer por la noche. Entonces para sacarse de encima a Diego, le dio cerveza y porro (marihuana). Lo quebró en mil pedazos. No aguanto más que le dé marihuana a Maradona. No sé cómo pararlo", se escucha decir una persona a Luque.





Luque, posible responsable de la muerte de Maradona

Diego Maradona fue velado en la Casa Rosada de Buenos Aires. | Fuente: Infobae

Asimismo, se da cuenta que el médico principal del internacional con la Selección de Argentina tenía cierta preocupación que se encuentre dicha sustancia en una eventual autopsia.

"Si hay una autopsia, salta eso", indica Luque. Además, el interlocutor de este menciona que el exfutbolista fumaba de forma seguida. "Yo encontré restos de marihuana picada por todos lados y olor en la casa. Ya tomó el hábito de fumar todos los días. Les pide a los de seguridad", añade.

Además, la prensa argentina menciona que la próxima semana será clave para determinar presuntas responsabilidades en el fallecimiento de Diego Armando Maradona. La familia del '10' espera que se castigue a los responsables con todo el peso de la ley.