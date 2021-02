Diego Maradona ídolo mundial. | Fuente: AFP

En las últimas horas la prensa argentina ha dado a conocer un video de Diego Maradona en la intimidad de su casa a pocos días de su fallecimiento que se produjo el 25 de noviembre del 2020 a causa de un edema agudo al pulmón.



En las imágenes, el 'Pelusa' aparece con su expareja Verónica Ojeda y le envía un mensaje a su doctor Leopoldo Jacinto Luque, que ahora es investigado por la muerte de Maradona.

"Estoy abollado, pero bien (...) Sabés que no me gustan las intimidades, pero cuando estoy con gente buena salgo de mi madriguera. Un beso Luque... Leopoldo Jacinto Luque”, señaló.

Hay que indicar, que el exmédico de Maradona, afirmó que el exfutbolista fallecido "se podría haber salvado", y criticó los procedimientos del equipo que cuidaba su salud. "No me cabe la menor duda de que todo el accionar médico fue malo, muy malo. Darían la impresión de no ser médicos", dijo en entrevista con TN.

Diego Maradona tras ser operado. | Fuente: Twitter

Investigan a la psiquiatra

La Justicia argentina investiga por presunta "falsedad ideológica" a Agustina Cosachov, la psiquiatra que atendía a Diego Maradona, acusada de certificar que el astro del fútbol se encontraba bien de salud sin haberlo visto, según informó este martes su abogado Vadim Mischanchuk.



"Hace muy poco rato recibimos la notificación de que la fiscalía estaría dudando de la veracidad de un documento datado el día 20 de octubre y que habría sido confeccionado por mi defendida Agustina Cosachov. Esto es de rutina, a mí no me llama la atención ni me preocupa", dijo al canal Todo Noticias Mischanchuk.



Cosachov y el neurocirujano Lopoldo Luque están en el punto de mira de la investigación judicial que trata de determinar si hubo algún tipo de negligencia médica en torno a la muerte del astro, el 25 de noviembre pasado de un paro cardiorrespiratorio a los 60 años, lo que podría derivar en una imputación por homicidio culposo.