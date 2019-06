Diego Maradona extécnico de Dorados de Sinaloa. | Fuente: Instagram Diego Maradona

El excapitán de la Selección de Argentina, Diego Armando Maradona, dejó en claro que no “está muriendo”, tal como informaron en los últimos días un sector de la prensa argentina. Incluso se dijo que el ‘D10S’ sufre alzheimer.

"Hola a todos los maradonianos, que hay muchos en el país (Argentina), cada vez más. Porque mienten, mienten. Hablan de alzheimer. No saben lo que quiere decir la palabra alzheimer, es muy jodida. La gente que tiene alzheimer se muere. Yo no me estoy muriendo", narró Maradona en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Maradona fue víctima de un sinnúmero de comentarios luego que el 13 de junio pasado renunciara a la dirección técnica de los Dorados de Sinaloa.

"Porque estos hijos de... saben qué... la tiran para crear confusión. Y a mí la confusión no me va. Porque esto es no saber hacer periodismo, es querer agarrar el camino más corto y querer ganarle al otro. Yo no, yo gané el primer puesto jugando al fútbol", concluyó el campeón del mundo con Argentina en 1986.

Cabe indicar, que el abogado de Diego Maradona, Matías Morla, señaló que su representado volvió a Argentina para operarse de la rodilla y el hombro.