¿Dónde ver en vivo y online el 'Juego de las estrellas' 2024 de MLS vs la Liga MX 2024 en USA?

Sigue el minuto a minuto del partido All Star Game 2024, desde Columbia con el choque de las estrellas de MLS y Liga MX. Messi ni Suárez participarán.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El MLS All Star Game 2024 EN VIVO y DIRECTO tendrá lugar este miércoles en el esperado ‘Juego de las Estrellas’, en la que los mejores futbolistas de la MLS -sin Lionel Messi- y la Liga MX participarán en un evento para determinar a los mejores de la temporada. Sigue el minuto a minuto y todas las incidencias a continuación.

¿Cuándo y dónde juegan MLS vs Liga MX por All Star Game 2024 en vivo?

El partido MLS vs Liga MX tendrá lugar hoy en el Lower.com Field, ubicado en la ciudad de Ohio y con capacidad para más de 20 mil personas. El choque por el MLS All Star 2024 iniciará desde las 19:00 horas de Perú y las 20:00 horas ET de Estados Unidos.

¿Por qué Messi ni Suárez estarán en el MLS All Star Game 2024?

Sin duda, las grandes ausencias del duelo serán Lionel Messi y Luis Suárez, compañeros en Inter Miami y dos de las figuras de la liga norteamericana. Messi presenta problemas aún con los ligamentos del tobillo, mientras que Suárez arrastra molestias en la rodilla, por la cual ambos quedaron descartados para este esperado evento.

¿A qué hora inicia el MLS vs Liga MX, All Star Game 2024 EN VIVO en el mundo?

En Estados Unidos (ET) , el partido MLS vs Liga MX de All Star Game comienza a las 8:00 p.m.



, el partido MLS vs Liga MX de All Star Game comienza a las 8:00 p.m. En México , el partido MLS vs Liga MX de All Star Game comienza a las 6:00 p.m.



, el partido MLS vs Liga MX de All Star Game comienza a las 6:00 p.m. En Perú, el partido MLS vs Liga MX de All Star Game comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido MLS vs Liga MX de All Star Game comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido MLS vs Liga MX de All Star Game comienza a las 9:00 p.m.

En Ecuador, el partido MLS vs Liga MX de All Star Game comienza a las 7:00 p.m.

En Colombia, el partido MLS vs Liga MX de All Star Game comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido MLS vs Liga MX de All Star Game comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido MLS vs Liga MX de All Star Game comienza a las 8:00 p.m.

En Brasil, el partido MLS vs Liga MX de All Star Game comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido MLS vs Liga MX de All Star Game comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido MLS vs Liga MX de All Star Game comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde ver el All Star Game 2024 en vivo y directo?

El partido All Star Game 2024 será transmitido tanto en Estados Unidos como México por medio de la MLS Season Pass, la cual es bajo suscripción. Además, Apple TV también tendrá la transmisión oficial en ambos países.

¿Quiénes son los convocados de Liga MX para el All Star Game 2024?

Kevin Mier Guame García Guido Pizarro Alexis Peña Juan Manuel Sanabria Maxi Meza Jonathan Dos Santos Charly Rodríguez Chino Huerta Salomón Rondón André-Pierre Gignac

¿Quiénes son los convocados de MLS para el All Star Game 2024?