Contento y satisfecho por las "buenas sensaciones" que dio el Barcelona en su victoria en el clásico en Las Vegas (0-1), el técnico azulgrana, Xavi Hernández, destacó que ganar al Real Madrid, aunque sea en un amistoso, siempre refuerza la ilusión del equipo azulgrana.



"En general estamos contentos porque creo que hemos dado buenas sensaciones, que es lo más importante (...). A los culés nos gusta mucho ganar al Madrid y creo que eso es también importante para la moral de los jugadores", dijo en la rueda de prensa tras el encuentro.



Con un zurdazo espectacular del brasileño Raphinha, el Barcelona se impuso 0-1 al Madrid en este clásico atípico y de pretemporada que se disputó en el Allegiant Stadium de Las Vegas (Estados Unidos).

Barcelona destacó más en primer tiempo

Xavi dijo que el Barza jugó una primer parte "excelente" y admitió que "la segunda no fue tan buena".



No obstante, destacó la presión que ejerció su equipo, el carácter competitivo de sus jugadores y, en definitiva, aseguró que se vio a "un buen Barza". "Creo que hemos sido mejores que el Madrid", indicó.





Destacó a Robert Lewandowski

En este sentido, Xavi ensalzó a Robert Lewandowski, que vistió por primera vez la camiseta azulgrana. "Yo destacaría la humildad con la que ha llegado", apuntó el entrenador sobre "un crack mundial" como el delantero polaco.



Xavi subrayó la rápida adaptación de Lewandowski y el trabajo que ya está haciendo para mejorar al equipo con "competencia sana" este fichaje que definió como "increíble".



El entrenador catalán también habló sobre el neerlandés Frenkie de Jong, que jugó esta noche de central y cuyo futuro está en el aire. "No mando ningún mensaje (con situarlo como central). He charlado con él, sabe lo que le valoro, le valoro muchísimo como futbolista. Hemos tenido conversaciones privadas muy importantes que no voy a desvelar aquí. Para mí es un jugador fundamental para el juego del equipo", dijo al tiempo que recordó que "la situación económica del club" no se puede ignorar.



"Jugando de central nos puede dar muchas cosas", afirmó.



En cualquier caso, Xavi sí apuntó que tiene las puertas abiertas para cualquier jugador que pueda elevar el nivel del vestuario. "Cuantos más podamos competir, mejor. Nos hará mejor al personal técnico, se harán mejores entre ellos, competirán entre ellos. Hay muchos partidos. Este año más todavía porque hay un Mundial de por medio y el calendario está más comprimido. Creo que es importante que haya competencia entre los futbolistas. Cuantos más (jugadores), mejor", argumentó.

