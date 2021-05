Antonio Valencia disputó dos mundiales con Ecuador | Fuente: AFP

Última parada del ‘Tren’. El ecuatoriano Antonio Valencia, quien defendió por largo tiempo al Manchester United, llegando a ser su capitán, anunció este miércoles su retiro como futbolista profesional por un desgaste severo en las rodillas.

"Esta lesión apareció cuando tenía 29 años, intenté seguir entrenando sin operación, funcionó, pero cada vez el dolor apareció más y ahora es el momento de decir gracias a este lindo deporte", explicó en una rueda de prensa organizada por el Querétaro de México, club al que pertenecía en la actualidad.

Antonio Valencia puso fin a una carrera de 18 años, de los que una década la realizó siendo parte del Manchester United, conjunto con el que ganó dos Premier League, una Europa League, una FA Cup y dos Copas de la Liga.



"Es una decisión dura porque me siento fuerte mentalmente, pero hay algo que no está bien en tu cuerpo. Es triste ver a tus compañeros entrenando al 100% y que tú tengas que salir del entrenamiento era deprimente, no es justo que mis compañeros entrenen al 100 y yo al 40", añadió el 'Tren' Valencia.

El salto a Europa le dio a Antonio Valencia la imagen de jugador principal de la Selección de Ecuador, con la que disputó 98 partidos y pudo vestir la ‘Tri’ en los Mundiales Alemania 2006 y Brasil 2014, así como en cuatro Copas América.

"Soy una persona apasionada por mi país, siempre quería dar lo mejor cada partido con la selección. Había partidos que se ganaron y otros que se perdían, comentarios negativos que a uno ofenden. Pido disculpas si en un momento le fallé a la selección", expresó.

Durante su ciclo como ‘Red Devil’ fue dirigido por Jose Mourinho, quien le dedicó un mensaje a la publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

“Antonio, un placer trabajar contigo y te deseo todo lo mejor. Has sido un campeón y solo tengo buenos recuerdos de mi capitán. Tres copas que has levantado nadie las puede quitar”, escribió el estratega portugués.

