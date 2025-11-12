Últimas Noticias
Ecuador vs Canadá EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso internacional por fecha FIFA?

Erick Chavez

por Erick Chavez

Ecuador vs Canadá EN VIVO: sigue las incidencias del cotejo amistoso internacional por fecha FIFA.

Ecuador vs Canadá EN VIVO: se enfrentan este jueves 13 de noviembre en amistoso internacional por fecha FIFA. El encuentro se disputará en el BMO Field de Toronto, desde las 7:30 p.m. y será transmitido EN DIRECTO por El Canal del Fútbol, Teleamazonas y Zapping. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Ecuador vs Canadá: ¿cómo llegan al amistoso por fecha FIFA 2025?

Ecuador no pudo ganar en sus dos últimos partido: empató 1-1 con Estados Unidos y 1-1 con México. Canadá tampoco ganó: perdió 1-0 ante Australia y empató 0-0 con Colombia.

¿Cuándo y dónde juegan Ecuador vs Canadá en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?

El partido entre Ecuador vs Canadá se disputará este jueves 13 de noviembre en el BMO Field de la ciudad de Toronto. El recinto tiene capacidad para 30 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Ecuador vs Canadá en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?

  • En Perú, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 7:30 p.m.
  • En Canadá, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 7:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 8:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 9:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 9:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Ecuador vs Canadá comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Ecuador vs Canadá en vivo por TV?

El partido entre Ecuador vs Canadá se podrá ver EN VIVO por TV a través de El Canal del Fútbol, y Teleamazonas. También se transmitirá EN DIRECTO por Zapping. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Ecuador vs Canadá: alineaciones posibles

Ecuador: Galíndez, Medina, Pacho, Ordóñez, Preciado, Vite, Alcívar, Franco, Minda, Valencia, Yeboah.

Canadá: St Clair, Laryea, Cornelius, De Fougerolles, Sigur, Ahmed, Eustáquio, Koné, Buchanan, David, Oluwaseyi.

