Edinson Cavani fue recibido por los hinchas del Valencia. | Fuente: EFE

El delantero uruguayo Edinson Cavani señaló a su llegada en el aeropuerto de Manises que el Valencia, por el que firmará en las próximas horas un contrato por dos temporadas, le ha dado mucha confianza y aseguró que tratará de devolvérsela dándolo todo de su parte.



Tras algo más de dos semanas de negociaciones, el internacional charrúa, que se encontraba sin equipo tras acabar su contrato con el Manchester United, ha llegado a un acuerdo con el club español que se concretará una vez supere la revisión médica.



"Vamos a ver cómo sigue todo en estas próximas horas y estoy feliz de venir aquí. He estado un poco fuera de toda la parte de la prensa, porque ha sido una decisión que para mí era importante, lo que sí es que Valencia, el club, me ha dado mucha confianza y trataré de darle todo de mi parte para poder dejar una buena imagen en este club y lo mejor de mí", indicó en sus primeras palabras antes los medios de comunicación que le esperaban



"Quería volver a España, quería estar aquí y jugar en España y el Valencia ha apostado por mí. Es una cosa que ya dije anteriormente, uno tiene que ir donde le quieren, donde le demuestran el cariño porque en realidad uno vive de eso, de la fuerza de la gente, del cariño de club, venimos con muchas ganas e ilusión", concluyó Cavani.



Edinson Cavani anotó 19 goles en su paso por el Manchester United. | Fuente: EFE





Gattuso: "Pienso que vamos a fichar a Cavani"

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, señaló en la rueda de prensa que cree que finalmente van a poder fichar al delantero uruguayo Edinson Cavani, ya que explicó que el máximo accionista del club, Peter Lim, está trabajando mucho en ello.



"Soy optimista por naturaleza, estamos trabajando, hablando, pienso que tenemos posibilidades. Peter Lim está trabajando mucho y pienso que vamos a fichar a Cavani porque Lim en estos momentos cree mucho en esta posibilidad", aseguró.



El técnico italiano comentó que el club no tiene un plan B por si no llega el internacional charrúa, ya que aseguró que tienen ahora mismo tres delanteros en la plantilla, y entendió que no es fácil cerrar de forma rápida el fichaje de un jugador de la talla de Cavani, del que dijo que no importa la edad que tiene, ya que recalcó que lo importante es su mentalidad.



"Cuando se habla de Cavani no es un jugador normal, ha jugado en grandes clubes y al máximo nivel mucho tiempo. Tiene 35 años pero una mentalidad increíble, yo hablo de la parte técnica no de dinero, ese no es mi problema, son dos cosas diferentes. El problema es que en una operación habla mucha gente y no es fácil cerrarlo en dos minutos", afirmó.





