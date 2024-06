“Es muy humilde”: el noble gesto de Edinson Cavani con un juvenil de Almirante Brown que le pidió su camiseta [VIDEO]

El delantero uruguayo Edinson Cavani ha sido muy elogiado en redes sociales, por el noble gesto que tuvo con el juvenil Lautaro Elías, tras el partido -disputado anoche- en el que Boca Juniors se impuso 2-1 al Almirante Brown por la Copa Argentina.

Al finalizar el partido, el joven mediocampista se acercó a Edinson Cavani para pedirle su camiseta, a lo que este accedió de buena manera y le sugirió hacer un intercambio. “¿Vos me das la tuya?”, le dijo.

Lautaro Elías, visiblemente nervioso, se excusó; confesándole que era su debut en el fútbol profesional y quería darle la camiseta a sus padres. En respuesta, Cavani sonrió y abrazó al juvenil, tras lo cual le dijo unas palabras que no llegaron a escucharse en la transmisión del partido.

El video de este encuentro se volvió rápidamente viral en las redes sociales.



Emotivo momento en la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/VyLbrqZqke — TyC Sports (@TyCSports) June 20, 2024

“Es muy humilde”

Consultado por la prensa argentina, Lautaro Elías contó lo ocurrido y reveló que el uruguayo le dio algunos consejos para su carrera profesional.

“Estuvimos hablando, me dio unos consejos y la verdad que es muy humilde. Me pidió mi camiseta y yo le dije que era para mi mamá y mi papá, porque era mi debut; y estoy muy contento. Él lo entendió, es muy humilde y una buena persona”, dijo a TyC Sports.

“Me dijo que no me deje llevar por la circunstancia de partido o por la euforia, que tenía que hacer mi juego y disfrutar nada más. Después me dijo que me quería ver jugando siempre”, añadió.

Muy emocionado, el juvenil valoró los consejos de Cavani, a quien considera su ídolo. “Esta camiseta tiene mucho valor, porque siempre soñé con estar acá. Lo miré mucho por la tele a Cavani y estoy muy contento”, sentenció.